Санчес и Мхитарян находятся в Ливерпуле, решают вопросы с разрешением на работу

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян на данный момент находятся в Ливерпуле, утверждает Daily Mail. Футболисты занимаются вопросом, связанным с разрешением на работу в Англии.

Ранее сообщалось, что форвард "канониров" близок к переходу в "МЮ". В свою очередь, хавбек "красных дьяволов" пополнить состав лондонцев.

Напомним, что Санчес в 2014 году присоединился к "Арсеналу" и с тех пор на клубном уровне сыграл 166 поединков, забил 80 мячей и 46 раз ассистировал партнерам. Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе "МЮ".

