Санчес и Агуэро в основе "Арсенала" и "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии

Стали известны составы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на полуфинальный матч Кубка Англии. Отметим, что у соперников с первых минут на поле выйдут форварды Алексис Санчес и Серхио Агуэро. Ворота будут защищать Петр Чех и Клаудио Браво.

"Арсенал": Чех – Габриэл, Косьельни, Холдинг – Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Монреаль – Озил, Санчес, Жиру.

"Манчестер Сити": Браво – Клиши, Компани, Отаменди – Туре, Фернандиью, Навас, Сане, Де Брейне – Агуэро.

Напомним, что матч состоится сегодня, 23 апреля, в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи