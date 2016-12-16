Санчес хочет получать 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю?

"Арсенал" готов предложить нападающему Алексису Санчесу новый контракт, по которому чилийский форвард будет получать 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Daily Mirror. При этом, по информации источника, сам 27-летний нападающий хочет получать 250 тысяч в неделю. Ранее сообщалось об интересе к чилийцу со стороны "Интера".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Санчес провел 16 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Также на его счету два мяча и три передачи в шести играх Лиги чемпионов.