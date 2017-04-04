Санчес хочет перейти в "Челси"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в летнее трансферное окно может перейти в "Челси", утверждает The Telegraph. По информации источника, 28-летний чилиец сам хочет стать игроком "Челси". Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть "Арсенал", а интерес к нему проявляют "ПСЖ", "Ювентус", а также клубы из Китая. Контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до 2018 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии чилиец провел 28 матчей, забил 18 голов и сделал девять результативных передач. Также на его счету три мяча и три передачи в восьми встречах Лиги чемпионов.