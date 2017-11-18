Санчес, Езил и Ляказетт - в атаке "Арсенала" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы "Арсенала" и "Тоттенхэма" на матч 12-го тура чемпионата Англии. В атаке у хозяев поля сыграют Алексис Санчес, Месут Езил и Александр Ляказетт, у гостей на острие сыграет Харри Кейн.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Арсенал": Чех - Косьельни, Начо Монреаль, Мустафи - Бельерин, Рэмси, Джака, Колашинац, Санчес, Езил, Ляказетт.

Запасные: Оспина, Мертесакер, Уилшир, Мэйтланд-Найлс, Кокелен, Ивоби, Уэлбек.

"Тоттенхэм": Ллорис - Фертонген, Санчес, Дайер, Триппьер - Сиссоко, Дембеле, Эриксен, Алли, Дэйвис, Кейн.

Запасные: Форм, Фойт, Орье, Уокер, Уинкс, Сон Хын Мин, Льоренте.

Матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится сегодня и начнется в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.