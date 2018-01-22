Санчес будет получать в "Манчестер Юнайтед" около 500 тысяч фунтов в неделю

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Алексис Санчес будет получать в клубе порядка 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю, информирует Daily Mail. Из них 350 тысяч – это оклад, еще 100 – оплата за использование имиджевых прав в коммерческих целях. По версии The Guardian, его зарплата составит около 500 тысяч фунтов в неделю.

Также Санчесу полагается подписной бонус в размере 7,5 миллиона фунтов. Его он будет получать постепенно за 4 года контракта. Это порядка 1,875 миллиона фунтов в год дополнительно.