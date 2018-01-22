Санчес будет получать в "Манчестер Юнайтед" около 500 тысяч фунтов в неделю

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Алексис Санчес будет получать в клубе порядка 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю, информирует Daily Mail. Из них 350 тысяч – это оклад, еще 100 – оплата за использование имиджевых прав в коммерческих целях. По версии The Guardian, его зарплата составит около 500 тысяч фунтов в неделю.
Также Санчесу полагается подписной бонус в размере 7,5 миллиона фунтов. Его он будет получать постепенно за 4 года контракта. Это порядка 1,875 миллиона фунтов в год дополнительно.
Зарплата Алексиса Санчеса в "МЮ" в фунтах (до уплаты налогов)– СЭ Футбол (@football_se) 22 января 2018 г.
💰 25.5 млн в год
💰 2.1 млн в месяц
💰 490 тысяч в неделю
💰 70 тысяч в день
💰 2,9 тысячи в ча
💰 48 в минуту
💰 0,8 в секунду pic.twitter.com/WqEkovo29C
vitali777
70 тыс евро в день, 2,9 тыс евро в час, то есть 203000 рублей в час.... да он нищеброд!)))
01:25
ЗЮК~
Подоходный налог съест 45%.Адидас даст денег,а потом за месяц отобъёт вложения на продаже футболок.Недовольство ваты и школьников очень смешное.Игрок топовый.
22:48 22 января
Molochnik1972
Дерево по цене золота
22:23 22 января
акробат
продажный футбол
22:20 22 января