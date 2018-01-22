21:55 22 января | Футбол — Англия

Санчес будет получать в "Манчестер Юнайтед" около 500 тысяч фунтов в неделю

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Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Алексис Санчес будет получать в клубе порядка 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю, информирует Daily Mail. Из них 350 тысяч – это оклад, еще 100 – оплата за использование имиджевых прав в коммерческих целях. По версии The Guardian, его зарплата составит около 500 тысяч фунтов в неделю.

Также Санчесу полагается подписной бонус в размере 7,5 миллиона фунтов. Его он будет получать постепенно за 4 года контракта. Это порядка 1,875 миллиона фунтов в год дополнительно.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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vitali777

70 тыс евро в день, 2,9 тыс евро в час, то есть 203000 рублей в час.... да он нищеброд!)))

01:25

ЗЮК~

Подоходный налог съест 45%.Адидас даст денег,а потом за месяц отобъёт вложения на продаже футболок.Недовольство ваты и школьников очень смешное.Игрок топовый.

22:48 22 января

Molochnik1972

Дерево по цене золота

22:23 22 января

акробат

продажный футбол

22:20 22 января