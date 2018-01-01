19:07 | Футбол — Англия

Самый странный гол сезона забил "Борнмут". Видео

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"Борнмут" сыграл вничью с "Брайтоном" (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии. От поражения "вишенок" спас кол Каллума Уилсона. Причем форвард отличился после целой серии рикошетов в чужой штрафной, да и его касание мяча вряд ли можно назвать ударом.

В сосцетях шутят, что этот гол идеально воспроизводит странные ситуации из футбольного симулятора FIFA.

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Излучение Гаврилова-Черенкова

Я помню, в 1986-м гол Блохина Рапиду: после удара Блохина мяч задел защитника и катился мимо ворот, за ним спешили другой защитник, вратарь и кто-то из киевлян, защитник Рапида опередил всех и засадил мячом в лицо вратарю, от которого мяч влетел в ворота. Записали на Блохина.

21:21

ole72

Обыкновенный дворовый футбол,ничего особенного

19:55

hant64

Кол хоть осиновый был?

19:54

Makedonsky

От поражения "вишенок" спас кол :))))))))))

19:14

TEM2 2663

В PES тоже так бывает

19:14