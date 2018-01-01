Самый странный гол сезона забил "Борнмут". Видео

"Борнмут" сыграл вничью с "Брайтоном" (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии. От поражения "вишенок" спас кол Каллума Уилсона. Причем форвард отличился после целой серии рикошетов в чужой штрафной, да и его касание мяча вряд ли можно назвать ударом.
В сосцетях шутят, что этот гол идеально воспроизводит странные ситуации из футбольного симулятора FIFA.
Bournemouth’s 2nd goal was like FIFA in real life. pic.twitter.com/0Y1NgL70ux– Bill⚒ (@billy_grimmel) 1 января 2018 г.
Излучение Гаврилова-Черенкова
Я помню, в 1986-м гол Блохина Рапиду: после удара Блохина мяч задел защитника и катился мимо ворот, за ним спешили другой защитник, вратарь и кто-то из киевлян, защитник Рапида опередил всех и засадил мячом в лицо вратарю, от которого мяч влетел в ворота. Записали на Блохина.
21:21
ole72
Обыкновенный дворовый футбол,ничего особенного
19:55
hant64
Кол хоть осиновый был?
19:54
Makedonsky
От поражения "вишенок" спас кол :))))))))))
19:14
TEM2 2663
В PES тоже так бывает
19:14