Самый странный гол сезона забил "Борнмут". Видео

"Борнмут" сыграл вничью с "Брайтоном" (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии. От поражения "вишенок" спас кол Каллума Уилсона. Причем форвард отличился после целой серии рикошетов в чужой штрафной, да и его касание мяча вряд ли можно назвать ударом.

В сосцетях шутят, что этот гол идеально воспроизводит странные ситуации из футбольного симулятора FIFA.