Самый богатый человек Африки хочет купить "Арсенал" и уволить Венгера

Самый богатый человек Африки Алико Данготе, который хочет приобрести "Арсенал", подчеркнул, что первым делом бы уволил главного тренера Арсена Венгера. Он также добавил, что мог бы сделать так, чтобы в клубе все работало еще лучше.

Forbes оценил состояние 60-летнего бизнесмена в 13 миллиардов долларов.

– Моим первым решением было бы увольнение тренера, – приводит Bloomberg слова Данготе. – Венгер проделал хорошую работу, но кто-то еще должен попытать счастья. "Арсенал" – великая команда, в которой все отлично работает. Я мог бы сделать так, чтобы все работало еще лучше, поэтому я буду там.

Напомним, что по окончании прошлого сезона "Арсенал" продлил контракт с Венгером на два года. Специалист возглавляет клуб с 1996 года.