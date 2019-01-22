Самолет с новичком "Кардиффа" на борту запрашивал экстренную посадку перед исчезновением

Стали известны детали исчезновения частного самолета с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту. Как сообщает RMC со ссылкой на полицию Гернси, борт запрашивал экстренную посадку на аэродроме Гернси незадолго до пропажи.

В заявлении говорится, что в момент запроса самолет находился на высоте 1500 метров над Ла Маншем, а с экранов радаров он пропал на высоте 700 метров. Поисковая операция французов и британцев пока не увенчалась успехом.

Напомним, что 28-летний аргентинский нападающий Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро. Он в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф.