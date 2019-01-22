Самолет с нападающим "Кардиффа" пропал с радаров

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой исчез с радаров на пути из Нанта в Кардифф. Как сообщает L'Equipe, он пропал вечером в понедельник, и всю ночь проводилась поисково-спасательная операция в районе острова Олдерни, который входит в состав Нормадских островов.

Самолет с 28-летним футболистом на борту пропал в районе 20 часов по местному времени. Его прибытие в Кардифф ожидалось в 21 час. Ночная операция по поиску ничего не дала, утром поисково-спасательные отряды были усилены. Поиск ведется к северу от острова Олдерни с помощью вертолетов и катеров.

Напомним, что Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" два дня назад за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец забил 12 мячей.