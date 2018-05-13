Самолет с баннером в честь Арсена Венгера. Фото

Болельщики лондонского "Арсенала" арендовали самолет с баннером в честь главного тренера команды Арсена Венгера. Он пролетел над стадионом в начале первого тайма матча 38-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:0).

Для Венгера эта встреча стала последней на посту главного тренера. 68-летний специалист возглавлял команду 22 года. Надпись на баннере была такая: "Спасибо, Арсен. Мы тоже будем скучать".