20:42 | Футбол — Англия

Самолет с баннером в честь Арсена Венгера. Фото

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Болельщики лондонского "Арсенала" арендовали самолет с баннером в честь главного тренера команды Арсена Венгера. Он пролетел над стадионом в начале первого тайма матча 38-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:0).

Для Венгера эта встреча стала последней на посту главного тренера. 68-летний специалист возглавлял команду 22 года. Надпись на баннере была такая: "Спасибо, Арсен. Мы тоже будем скучать".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Милота. Пока, бабка) Я тожа буду скучать, но тока лет через 5, а то ты мне уже порядком надоел своей бестрофейностью)

20:51

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