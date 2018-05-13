Самолет с баннером в честь Арсена Венгера. Фото

Болельщики лондонского "Арсенала" арендовали самолет с баннером в честь главного тренера команды Арсена Венгера. Он пролетел над стадионом в начале первого тайма матча 38-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:0).
Для Венгера эта встреча стала последней на посту главного тренера. 68-летний специалист возглавлял команду 22 года. Надпись на баннере была такая: "Спасибо, Арсен. Мы тоже будем скучать".
😊#MerciArsène pic.twitter.com/1ZfHzGMj6v– Arsenal FC (@Arsenal) 13 мая 2018 г.
баламошка
Милота. Пока, бабка) Я тожа буду скучать, но тока лет через 5, а то ты мне уже порядком надоел своей бестрофейностью)
20:51