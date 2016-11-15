Самир Насри: "Пока игра Погба не соответствует уровню его таланта"

Полузащитник "Севильи" Самир Насри считает, что его соотечественник Поль Погба еще сможет себя проявить в "Манчестер Юнайтед". По мнению Насри, экс-игрок "Ювентуса" не нашел свою позицию в английской команде.

– Если говорить о таланте, то Погба – феномен, – цитирует L’Equipe Насри. – Но игра пока не соответствует уровню его таланта. У него проблема в том, что он не нашел свою позицию. В "МЮ" Поль играл уже на нескольких позициях. Кто-то говорит, что получается, кто-то с этим не согласен. Но всегда чего-то не хватает.