Самир Насри: "Гвардьола не захватывающий тренер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Манчестер Сити", заявил, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не является захватывающим тренером. Тем не менее, он считает испанца великим тренером.
- Захватывающий ли тренер Гвардьола? Не знаю. Это слишком громкое слово, - цитирует Onze Mondial Насри. - Он знает свою работу, он хорош тактически. Он меняет привычные концепции в футболе, используя то, чему научился у Кройфа. Захватывающий, нет. Но великий тренер, это точно.
Пьяный Седрик
ахах, не захватывающий, потому что не захватил тебя, Насри с собой в сити?!
15:53
shpasic
ну и Насри
15:45
lokofanat
Игрок Сити, выступающий на правах аренды за Сити- это как вообще? Поправьте.
15:18
Ботаникум
А вот Насри и не ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ игрок, и даже НЕ ВЕЛИКИЙ. А по характеру, так вроде, и просто ГО...ЮК. Тем, наверное,и запомнится НЕ НАДОЛГО в памяти некоторых болельщиков.
15:00