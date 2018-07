Самая безумная форма в истории: игроки - гигантские хот-доги, номера выложены колбасой

Английский любительский клуб "Бидейл" презентовал форму на сезон-2018/19. Возможно, это самая сумасшедшая форма в истории футбола. Команду финансирует местная мясная фабрика, что нашло свое отражение не только в титульном спонсоре, но и во всем дизайне футболок.

Домашние футболки игроков стилизованы под гигантские хот-доги с горчицей и кетчупом, причем в роли "сосиски" выступает сам футболист. Выездная форма полностью покрыта изображением сосисок. Кроме того, номера игркоов выложены в виде палок колбасы, а в районе воротника нанесена надпись: You'll never pork alone. Надпись эта - игра слов Девиз "Ливерпуля" - "You'll never walk alone" ("ты никогда не будешь один"), pork - "свинина".