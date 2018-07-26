16:31 | Футбол — Англия

Самая безумная форма в истории: игроки - гигантские хот-доги, номера выложены колбасой

Форма любительского английского клуба "Бидейл". Форма любительского английского клуба "Бидейл". Форма любительского английского клуба "Бидейл". Форма любительского английского клуба "Бидейл".
Форма любительского английского клуба "Бидейл".

Английский любительский клуб "Бидейл" презентовал форму на сезон-2018/19. Возможно, это самая сумасшедшая форма в истории футбола. Команду финансирует местная мясная фабрика, что нашло свое отражение не только в титульном спонсоре, но и во всем дизайне футболок.

Домашние футболки игроков стилизованы под гигантские хот-доги с горчицей и кетчупом, причем в роли "сосиски" выступает сам футболист. Выездная форма полностью покрыта изображением сосисок. Кроме того, номера игркоов выложены в виде палок колбасы, а в районе воротника нанесена надпись: You'll never pork alone. Надпись эта - игра слов Девиз "Ливерпуля" - "You'll never walk alone" ("ты никогда не будешь один"), pork - "свинина". 

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