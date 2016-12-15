Саломон Рондон: "Использую голову, чтобы думать, а также, чтобы забивать голы"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон после победы над "Суонси" в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:1) пошутил на тему своего хет-трика. Экс-форвард "Зенита" и "Рубина" за 13 минут головой отправил три мяча в ворота соперника.

- Использую голову, чтобы думать... а также, чтобы отправлять мяч в сетку! - написал в своем твиттере Рондон. - Великая ночь для "Вест Бромвича"!