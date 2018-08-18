Саломон Рондон: "Хочу подписать постоянный контракт с "Ньюкаслом"

Форвард "Ньюкасла" Саломон Рондон заявил о желании подписать постоянный контракт. На данный момент он выступает за команду на правах аренды из "Вест Бромвича".

- Постоянный контракт - это моя личная цель, - цитирует футболиста Sky Sports. - Единственный способ сделать это - упорно тренироваться, чтобы завоевать место в составе, и забивать голы. Впервые я узнал об интересе "Ньюкасла" два месяца назад, но переговоры были сложными. Когда я дал согласие на переход, я наделся, что он состоится, но это было непросто.

28-летний венесуэлец провел один матч за "Ньюкасл" в нынешнем сезоне. "Вест Бромвич" по итогам прошедшего чемпионата вылетел из премьер-лиги.