08:50 | Футбол — Англия

Салах заявил, что футбольная ассоциация Египта его игнорирует


Форвард "Ливерпуля"  Мохамед Салах заявил, что Египетская футбольная ассоциация по-прежнему не идет на контакт с ним. Футболист отметил, что федерация игнорирует его письма.

Естественно, любая ассоциация стремится решить проблемы своих игроков, чтоб обеспечить комфорт, - написал Салах в своем Твиттере. - Но на самом деле то, что я вижу, как раз иная ситуация. Это ненормально, что мои письма и письма моего агента игнорируются... Я не знаю, почему так. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?!

Агент игрока Рами Аббас также прокомментировал ситуацию: "Мы попросили гарантии относительно благополучия Мохамеда в составе сборной, заверения в том, что нарушения имиджевых прав больше не повторятся. Вот и все. Они еще не отреагировали".

В апреле текущего года у Салаха с египетской футбольной ассоциацией возник конфликт, когда те представили самолет команды с большим изображением игрока на нем и эмблемой официального спонсора. У футболиста есть две фирмы, которые занимаются его имиджевыми правами. Одна из них находится в Великобритании, ее директором является сам футболист и лично может запретить или разрешить использовать свое изображение в рекламе. Второй фирмой, которая работает с контрактами за пределами Великобритании, владеет  Рами Аббас, все сделки проходят через него. Тогда агент обращался в федерацию, но ответа так и не получил. 

Позже сообщалось, что футболист даже мог пропустить чемпионат мира в России из-за неприятной ситуации, которая была расценена как оскорбление, но тем не менее, Салах принял участие в двух матчах группового этапа, где отметился двумя голами. 

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