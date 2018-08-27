Салах заявил, что футбольная ассоциация Египта его игнорирует

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что Египетская футбольная ассоциация по-прежнему не идет на контакт с ним. Футболист отметил, что федерация игнорирует его письма.

- Естественно, любая ассоциация стремится решить проблемы своих игроков, чтоб обеспечить комфорт, - написал Салах в своем Твиттере. - Но на самом деле то, что я вижу, как раз иная ситуация. Это ненормально, что мои письма и письма моего агента игнорируются... Я не знаю, почему так. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?!

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! – Mohamed Salah (@MoSalah) 26 августа 2018 г.

Агент игрока Рами Аббас также прокомментировал ситуацию: "Мы попросили гарантии относительно благополучия Мохамеда в составе сборной, заверения в том, что нарушения имиджевых прав больше не повторятся. Вот и все. Они еще не отреагировали".

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond. – Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 26 августа 2018 г.

В апреле текущего года у Салаха с египетской футбольной ассоциацией возник конфликт, когда те представили самолет команды с большим изображением игрока на нем и эмблемой официального спонсора. У футболиста есть две фирмы, которые занимаются его имиджевыми правами. Одна из них находится в Великобритании, ее директором является сам футболист и лично может запретить или разрешить использовать свое изображение в рекламе. Второй фирмой, которая работает с контрактами за пределами Великобритании, владеет Рами Аббас, все сделки проходят через него. Тогда агент обращался в федерацию, но ответа так и не получил.

Позже сообщалось, что футболист даже мог пропустить чемпионат мира в России из-за неприятной ситуации, которая была расценена как оскорбление, но тем не менее, Салах принял участие в двух матчах группового этапа, где отметился двумя голами.