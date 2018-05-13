Салах установил новый рекорд результативности в чемпионате Англии

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил мяч в ворота "Брайтона" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. Благодаря этому он установил новый рекорд турнира.

Этот мяч стал для египетского форварда 32-м в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Это новый рекорд для турнира, состоящего из 20 команд. Он превзошел результат Алана Ширера, Криштиану Роналду и Луиса Суареса, которые забивали по 31 мячу за сезон.

Статистика матча здесь.