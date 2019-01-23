Салах удалил аккаунты в Твиттере и Инстаграме

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах удалил свои страницы в Твиттере и Инстаграме, сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, египтянин перед этим оставил в соцсетях запись следующего содержания: "Решение 2019 (года): время общаться в реальности". После этого его страницы перестали отображаться.

Существуют разные версии того, почему футболист поступил так. Одна из них - конфликт с Федерацией футбола Египта из-за имиджевых прав. Другие считают, что футболист просто выполнил одно из своих новогодних обещаний, которое он дал самому себе, и удалился из соцсетей.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за "Ливерпуль" и забил 19 мячей при восьми голевых передачах.

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