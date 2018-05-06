Салах сыграет с первых минут против "Челси"

Стали известны стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Ливерпуль". В составе гостей появится египетский форвард Мохамед Салах, находящийся в шаге от нового рекорда премьер-лиги по голам за один сезон. Сейчас у нападающего 31 мяч.

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер – Мойзес, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо – Азар – Жиру.

"Ливерпуль": Кариус – Клайн, Ловрен, Ван Дийк, Робертсон – Милнер, Александр-Арнолд, Вейналдум – Салах, Фирмину, Мане.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" состоится сегодня, в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.