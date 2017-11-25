Салах, Старридж и Окслейд-Чемберлен - в атаке "Ливерпуля" на матч с "Челси"

Стали известны составы "Ливерпуля" и "Челси" на матч 13-го тура чемпионата Англии. С первых минут в атаке "красных" появятся Мохамед Салах, Даниел Старридж и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Полностью заявки комнд выглядят следующим образом:

"Ливерпуль": Миньоле - Гомес, Матип, Клаван, Морено - Милнер, Хендерсон, Филиппе Коутинью - Салах, Старридж, Окслейд-Чемберлен.

Запасные - Кариус, Робертсон, Александ-Арнольд, Вайналдум, Лаллана, Фирмину, Мане.

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте, Бакайоко, Алонсо - Азар - Мората.

Запасные - Кабальеро, Рюдигер, Давид Луиз, Фабрегас, Мозес, Педро Родригес, Виллиан.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.