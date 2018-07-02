Салах стал самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с форвардом сборной Египта Мохамедом Салахом.

Условия контракта не сообщаются. По данным британской прессы, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроков "Ливерпуля".

Салах перешел в английский клуб в июне 2017 года из "Ромы". Игрок был признан лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Англии.



Всего на счету Салаха 44 гола в 52 матчах за "Ливерпуль".