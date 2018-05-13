Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 мячами

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в сезоне-2017/18. В его активе 32 мяча.

Египтянин установил новый рекорд результативности в премьер-лиге за сезон при 20 командах. Второе место занял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, в активе которого 30 мячей. 21 мяч забил нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который расположился на третьей позиции.