Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 мячами

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в сезоне-2017/18. В его активе 32 мяча.
Египтянин установил новый рекорд результативности в премьер-лиге за сезон при 20 командах. Второе место занял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, в активе которого 30 мячей. 21 мяч забил нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который расположился на третьей позиции.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
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19:19