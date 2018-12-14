Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.

"Теперь я хочу выиграть что-нибудь с клубом. Я буду каждый день прикладывать все свои силы для того, чтобы команда что-нибудь выиграла. Каждый из нас хочет это сделать", - сказал Салах в эфире ВВС.

Эту награду игрок получает второй год подряд. Он стал вторым футболистом в истории премии, который выиграл ее дважды подряд. Первым в 2004 года стал нигерийский форвард Джей-Джей Окоча.