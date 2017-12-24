Салах разрешил своему агенту вести переговоры с "Реалом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в "Реал". Как сообщает Daily Star, 25-летний египтянин согласен на переезд в Испанию. По данным источника, футболист разрешил своему агенту вести переговоры с мадридцами. Сумма сделки может составить 100 миллионов евро.

Напомним, Салах этим летом перешел в "Ливерпуль" из "Ромы". В текущем сезоне футболист провел 19 матчей в чемпионате Англии, забил 15 голов и сделал три голевые передачи. Кроме того, египтянин принял участие в 8 матчах Лиги чемпионов, где отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.