04:20 | Футбол — Англия

Салах пропустиn тренировку ради похорон Астори


Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах по разрешению руководства клуба пропустит утреннюю тренировку в четверг. 25-летний египтянин посетит похороны защитника Давиде Астори, с которым они вместе играли в "Роме" и "Фиорентине".

Напомним, что 31-летний Астори умер во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе" в прошлые выходные. Сообщалось, что Астори умер из-за проблем с сердцем естественного характера.

Давиде Астори умер во сне // Капитан "Фиорентины" найден мертвым в отеле //
"Покойся с миром, чемпион". Футбольный мир скорбит вместе с семьей Астори

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!