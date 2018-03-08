Салах пропустиn тренировку ради похорон Астори

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах по разрешению руководства клуба пропустит утреннюю тренировку в четверг. 25-летний египтянин посетит похороны защитника Давиде Астори, с которым они вместе играли в "Роме" и "Фиорентине".

Напомним, что 31-летний Астори умер во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе" в прошлые выходные. Сообщалось, что Астори умер из-за проблем с сердцем естественного характера.

Давиде Астори умер во сне // Капитан "Фиорентины" найден мертвым в отеле //

"Покойся с миром, чемпион". Футбольный мир скорбит вместе с семьей Астори