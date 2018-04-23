Салах признан лучшим игроком сезона в Англии

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком этого сезона по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA). В борьбе за награду он опередил Кевина де Брейне ("Манчестер Сити"), Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Лероя Сане ("МС") и Давида Сильву ("МС").

Салах в этом розыгрыше чемпионата Англии забил 31 гол и сделал 9 результативных передач.