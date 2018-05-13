Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком премьер-лиги по итогам сезона-2017/18. 25-летний игрок сборной Египта получил большинство голосов в результате опроса экспертов, капитанов клубов премьер-лиги и болельщиков.

Ранее Салах был признан лучшим игроком сезона в премьер-лиги по версиям футболистов и журналистов. В этом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" в премьер-лиге 35 матчей, забил 31 мяч и отдал 9 голевых передач.

Кроме Салаха на приз претендовали Кевин Де Брейне и Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед").