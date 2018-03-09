Салах признан лучшим игроком февраля в АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком февраля в премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира. 26-летний египтянин провел в прошедшем месяце три матча в чемпионате, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Ранее футболист удостаивался аналогичной награды в ноябре.

Всего на счету Салаха 24 гола в 28 матчах турнира. Он вместе с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги.