Салах пожертвовал 500 тысяч фунтов на помощь детям, страдающим от рака костного мозга

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал 500 тысяч фунтов стерлингов одной из египетских больниц на помощь детям, страдающим от рака костного мозга, информирует kingfut.com.

Ранее в этом году форвард пожертвовал 30 тысяч фунтов Ассоциации игроков-ветеранов Египта на помощь 120 малоимущим семьям. Несколько дней назад 25-летний футболист также оплатил операцию по пересадки костного мозга одному из больных детей.

Кроме того, форвард "Ливерпуля" в феврале подарил маленькому фанату свою футболку после матча с "Тоттенхэмом" (2:2). Маленький болельщик стоял в первых рядах с табличкой, на которой было написано: "Мо Салах, можно мне получить твою футболку?". Видео этого момента получило широкую огласку и стало вирусным.

Напомним, что Салах назван лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам февраля по версии по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA).