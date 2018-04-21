Салах повторил рекорд премьер-лиги по числу голов за сезон

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в ворота "Вест Бромвича" (2:2) в 35-м туре чемпионата Англии. Для египтянина забитый мяч стал 31-м в нынешнем турнире. Ему понадобилось провести 33 встречи.

25-летний Салах повторил достижение по голам за сезон в премьер-лиге в формате турнира в 38 туров. Ранее 31 мяч за сезон забивали Алан Ширер (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луис Суарес (2013/14).



У Салаха есть еще три матча в нынешнем турнире, чтобы установить рекорд по данному показателю. "Ливерпулю" осталось провести встречи против "Стоук Сити", "Челси" и "Брайтона".







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