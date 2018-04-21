Салах повторил рекорд премьер-лиги по числу голов за сезон

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в ворота "Вест Бромвича" (2:2) в 35-м туре чемпионата Англии. Для египтянина забитый мяч стал 31-м в нынешнем турнире. Ему понадобилось провести 33 встречи.
25-летний Салах повторил достижение по голам за сезон в премьер-лиге в формате турнира в 38 туров. Ранее 31 мяч за сезон забивали Алан Ширер (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луис Суарес (2013/14).
У Салаха есть еще три матча в нынешнем турнире, чтобы установить рекорд по данному показателю. "Ливерпулю" осталось провести встречи против "Стоук Сити", "Челси" и "Брайтона".
Салах мечтает о "Золотой бутсе". Моуринью, Конте и Покеттино - о Кубке Англии
coroner78
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19:06 21 апреля
coroner78
natamatova Я В шоке.Недавно узнал что 97% людей-это шимпанзе,но этому нет спасения,не заходите ни на какие сайты.
19:04 21 апреля
П_о_в_а_р_
Карабаир --- Очень селён ------------------------------ Слово "селён" от слова "село" чтоля?
18:15 21 апреля
индеец_Джо
Карабаир'чик, "Ливерпулю" успей египетское гражданство оформить к ЧМ.
18:03 21 апреля
Карабаир
Посмотрим каков он в сб.Египта будет на ЧМ18.Очень селён.Игорёк сожми ножки.
17:58 21 апреля