17:35 21 апреля | Футбол — Англия

Салах повторил рекорд премьер-лиги по числу голов за сезон

6

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в ворота "Вест Бромвича" (2:2) в 35-м туре чемпионата Англии. Для египтянина забитый мяч стал 31-м в нынешнем турнире. Ему понадобилось провести 33 встречи.

25-летний Салах повторил достижение по голам за сезон в премьер-лиге в формате турнира в 38 туров. Ранее 31 мяч за сезон забивали Алан Ширер (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луис Суарес (2013/14).

У Салаха есть еще три матча в нынешнем турнире, чтобы установить рекорд по данному показателю. "Ливерпулю" осталось провести встречи против "Стоук Сити", "Челси" и "Брайтона"
 

Вест Бромвич Альбион - Ливерпуль



Салах мечтает о "Золотой бутсе". Моуринью, Конте и Покеттино - о Кубке Англии


 

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

coroner78

natamatova Я В Шоке.Недавно узнал что 97% людей-это рептилоиды с планеты Осирис галактики Чёрный Паук.Если вы зайдёте на сайт.то вас Вычислит Жёлтоглазый Император и Вы попадётесь,Не делайте этого

19:06 21 апреля

coroner78

natamatova Я В шоке.Недавно узнал что 97% людей-это шимпанзе,но этому нет спасения,не заходите ни на какие сайты.

19:04 21 апреля

П_о_в_а_р_

Карабаир --- Очень селён ------------------------------ Слово "селён" от слова "село" чтоля?

18:15 21 апреля

индеец_Джо

Карабаир'чик, "Ливерпулю" успей египетское гражданство оформить к ЧМ.

18:03 21 апреля

Карабаир

Посмотрим каков он в сб.Египта будет на ЧМ18.Очень селён.Игорёк сожми ножки.

17:58 21 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!