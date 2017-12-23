Салах построил школу и закупил оборудование для спортзала в родной деревне

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не забывает места, откуда он родом. В деревне Нагриг футболист построил школу, закупил оборудование для спортзала, а также планирует создать молодежный центр, информирует Daily Mail.

- Он все еще возвращается в Нагриг, чтобы вручать подарки местным детям, - цитирует издание друга Мохамеда Басюни. - Он приезжает сюда, играет в настольный теннис, ходит в бассейн. Когда он здесь, он все раздает автограф, подписывает каждую фотографию. Он не изменился.