Салах полностью восстановился после травмы плеча

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что нападающий Мохамед Салах полностью восстановился от травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Несмотря на это повреждение, форвард сыграл в составе сборной Египта на чемпионате мира в России – в двух матчах он забил два мяча.

– Он полностью восстановился, он в порядке, – цитирует Клоппа Goal. – Мы тесно контактировали с медицинским штабом сборной Египта. Салах очень серьезный человек, он понимает, что речь идет о его карьере. Если ты не можешь играть, значит не можешь. Он рад тому, что вернулся.

Было приятно видеть его и Садио Мане. У них был насыщенный год, но они ждут начала нового сезона. Они проделали работу, которую и были должны. Хорошо, что сезон начинается 12 августа.