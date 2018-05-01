Салах - первый за 71 год африканец, ставший лучшим игроком сезона по версии английских журналистов

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах стал футболистом года по версии ассоциации спортивных журналистов Англии. Ранее никто из африканских игроков не удостаивался данной награды, которая вручается с сезона-1947/48.



"Ливерпуль" улучшил рекорд по числу завоеванных призов от ассоциации спортивных журналистов Англии. Салах стал 13-м таким игроком. Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" удостаивались данной награды по девять раз.



Ранее Салах был признан лучшим игроком года по версии ассоциации футболистов-профессионалов Англии.



В нынешнем чемпионате Англии 25-летний Салах забил 31 гол и сделал девять голевых передач в 34 встречах. Египтянин повторил достижение по забитым мячам за сезон в премьер-лиге.



Салах - лучший игрок премьер-лиги. По делу