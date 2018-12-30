Салах - первый, кому покорилась отметка в 20 очков по системе "гол+пас" в чемпионате Англии

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (5:1) забил мяч и сделал результативную передачу.

Он стал первым в этом сезоне в премьер-лиге, кому покорилась отметка в 20 очков по системе "гол+пас". Египтянин забил 13 мячей и сделал 7 передач. Второе место в этом рейтинге у полузащитника "Челси" Эдена Азара - 19 (10+9) очков.

Салах входит в тройку лидеров в гонке бомбардиров. По 13 голов также у Пьер-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").