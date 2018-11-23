Салах - лучший игрок "Ливерпуля" в октябре по версии болельщиков

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком октября по версии болельщиков.

В октябре в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" Салах забил 49-й и 50-й голы в футболке "Ливерпуля". Ему потребовалось для этого 65 матчей.

- Это был неплохой месяц для меня, но я уже с нетерпением жду следующей игры, - приводит пресс-служба клуба слова Салаха. - До сих пор я доволен результатами - результатами команды, в первую очередь, и моими голами во вторую. Забить гол, чтобы помочь команде - это всегда то, что я хотел делать. Мы очень хорошо начали сезон. Все футболисты отлично выступили, так что мы должны продолжать в том же духе.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В октябре Салах забил 4 гола в 5 играх.

Все о чемпионате Англии - здесь