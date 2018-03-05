Салах - лучший игрок февраля в премьер-лиге по версии PFA

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назван лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам февраля по версии по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA), сообщает официальный сайт клуба. За египетского форварда "красных" проголосовали 37 процентов респондентов. В трех играх национального первенства Салах забил 4 мяча.

Второе место в голосовании занял его одноклубник Роберту Фирмину (19 процентов). Также за награду боролись вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд, защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс и нападающий "Челси" Эден Азар.