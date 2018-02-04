Салах, Фирмину и Мане - в атаке "Ливерпуля" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" в матче 26-го тура чемпионата Англии. В атаке хозяев появятся Мохамед Салах, Роберту Фирмину и Садио Мане.

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Эмре Джан, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмину, Мане.

Запасные - Миньоле, Вайналдум, Морено, Окслейд-Чемберлейн, Ингс, Соланке, Матип.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные - Форм, Ламела, Ваньяма, Сиссоко, Льоренте, Орье, Винкс.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.