Салах, Фирмину и Мане сыграют с "Хаддерсфилдом" с первых минут

Стали известны стартовые составы "Хаддерсфилда" и "Ливерпуля" на матч 25-го тура чемпионата Англии. Отметим, что новичок "красных" Виргил ван Дейк остался в запасе. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

"Хаддерсфилд": Лессль – Хадергьонай, Занка, Шиндлер, Леве – Хогг, Конголо – Депуатр, Муй, Биллинг – Мунье.

Запасные: Коулман, Смит, Хефеле, Притчард, ван Ла Парра, Инс, Кванер.

"Ливерпуль": Кариус – Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон – Хендерсон, Джан, Милнер – Мане, Фирмину, Салах.

Запасные: Миньоле, ван Дейк, Александр-Арнольд, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен, Ингс, Соланке.