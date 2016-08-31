Сако останется в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако не покинет команду в это трансферное окно, утверждает L'Equipe. 26-летний француз намерен бороться за место в стартовом составе "красных", за которых играет с 2013 года. Нынешний контракт Сако с "Ливерпулем" рассчитан до 2020 года. Ранее СМИ писали, что игроком интересуются "Бешикташ", "Вест Бромвич" и "Стоук Сити"​.

Напомним, что футболист 28 апреля был дисквалифицирован на 30 дней после того, как сдал положительную допинг-пробу на матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1), но затем его дисквалификация продлена не была, так как адвокату футболиста удалось доказать, что жиросжигательные таблетки, в которых оказался запрещенный препарат, не включены УЕФА в список запрещенных, поэтому Сако имел право их принимать.