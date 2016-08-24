Сако может перебраться в "Стоук Сити"

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако близок к уходу из команды. Как сообщает Telegraph, 26-летний француз на правах аренды может перебраться в "Стоук Сити"​, где будет иметь регулярную игровую практику и восстановит физическую форму. Главный тренер "гончаров" Марк Хьюз заинтересован в услугах игрока сборной Франции​.

Напомним, что футболист 28 апреля был дисквалифицирован на 30 дней после того, как сдал положительную допинг-пробу на матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1), но затем его дисквалификация продлена не была, так как адвокату футболиста удалось доказать, что жиросжигательные таблетки, в которых оказался запрещенный препарат, не включены УЕФА в список запрещенных, поэтому Сако имел право их принимать.