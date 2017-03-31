Саидо Бераино: "С того похода в ночной клуб все рухнуло, не знаю, кто так решил со мной поступить"

Нападающий "Стоук Сити" Саидо Бераино заявил, что запрещенный препарат ему подмешали в ночном клубе неизвестные люди и отметил, что не знает, кто с ним так поступил. Футболист отметил, что никто не стал его защищать в "Вест Бромвиче", из-за чего он решил покинуть команду. Напомним, что Бераино был тайно дисквалифицирован на 8 недель за употребление запрещенных препаратов.

– Трудно принять наказание, когда ты нарочно ничего не делал, – цитирует Daily Mail Берахино. – Вы идете гулять на ночь, но не знаете, какие люди будут вокруг вас. Да, я был в ночном клубе и несу за это ответственность. С того момента все рухнуло. До сих пор не могу понять, кто решил так поступить со мной.

Никто не защищал меня в "Вест Бромвиче". Было трудно не играть в футбол, то, что я действительно люблю. Это давило на меня. Я просыпался по утрам и ехал на тренировку, но делал это без улыбки на лице. Понимал, что не хочу тут находиться. Ненависть – слишком сильное слово, просто не хотел играть за эту команду. Это стало одной из причин, почему я отказался подписывать новый контракт. Дело не в деньгах, а в моем счастье.