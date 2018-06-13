Садио Мане: "Счастлив в "Ливерпуле", но не могу предсказать будущее"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что рад играть за свою нынешнюю команду, но не может сказать наверняка, останется ли он в нем надолго, сообщает Sky Sports со ссылкой на Salzburger Nachrichten. Ранее появилась информация, что 26-летний сенегалец попал в сферу интересов "Реала".

- Я очень счастлив в "Ливерпуле", мой контракт рассчитан еще на три года, - заявил Мане. - Но я не могу предсказать, что произойдет в будущем. Я хочу выигрывать трофеи, особенно Лигу чемпионов.

Мане выступает за "красных" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 44 матча и забил 21 гол.