Садио Мане: "Салах - прекрасное приобретение для "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане отметил игру своего партнера по команде Мохамеда Салаха. Он также добавил, что египтянин – отличное приобретение для клуба.

В матче 11-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (4:1) Салах оформил дубль. Всего на счету 25-летнего форварда семь голов и две результативные передачи в 11 встречах текущего сезона в премьер-лиге.

– Салах – прекрасное приобретение для нас. Каждый счастлив иметь его в клубе. Мы стараемся помочь ему забивать, и он это делает, – приводит Daily Express слова Мане. – Он просто фантастический игрок. Мне всегда нравится играть с такими футболистами. Мы хорошо знаем друг друга и с нетерпением ждем возможности провести больше хороших матчей.