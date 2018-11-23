Садио Мане: "Переход в "Ливерпуль" - лучшее решение в моей карьере"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане отметил, что рад продлению контракта с клубом. По словам игрока, он переел в команду в самый подходящий момент.

- Я очень рад продлению контракта с "Ливерпулем". Для меня это значимое событие, - приводит пресс-служба "Ливерпуля" слова Мане. - Я рассчитываю помочь клубу выигрывать трофеи. Всегда говорил о том, что не раздумывал дважды перед тем, как дать согласие на переход в "Ливерпуль". Для меня "Ливерпуль" - лучший клуб с правильным тренером, в который я перешел в подходящий момент. Переход в "Ливерпуль" - лучшее решение в моей карьере.