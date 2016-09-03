Садио Мане: "Не чувствую давления в "Ливерпуле", так как уверен в своих силах"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане признался, что не испытывает давления в связи с тем, что клуб за него заплатил 34 миллиона фунтов стерлингов. Футболист уверен в своих сиах и хочет показывать лучшие свои качества на поле.

- Это нормально в футболе, что люди говорят о трансферной стоимости игроков, но я не чувствую давления, - цитирует Liverpool Echo Мане. - Всегда верил в свои силы, и я знаю, что могу сделать для своей команды. Просто стараюсь работать каждый день на тренировках и показывать лучшее для клуба и для болельщиков. Был очень рад забить свой первый гол в своей первой игре за "Ливерпуль". Но самое главное, что мы выиграли. Хочу поблагодарить всех за поддержку.