Садио Мане: "Мог поработать с Клоппом еще в "Боруссии"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане высоко оценил работу главного тренера Юргена Клоппа. По словам хавбека, он рад переходу в состав "красных".

- До перехода в "Ливерпуль" я мог поработать с Клоппом в дортмундской "Боруссии", - приводит BBC слова Мане. - Он хотел, чтобы я перешел, но трансфер сорвался. Он хороший специалист, который уважает своих игроков.

В конце прошлого сезона он позвонил и сказал, что рассчитывает на меня. Это стало правильным временем для перехода в команду правильного тренера. Я рад быть часть "красных".