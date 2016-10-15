10:53 | ФУТБОЛ — Англия

Садио Мане: "Мог поработать с Клоппом еще в "Боруссии"

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Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане высоко оценил работу главного тренера Юргена Клоппа. По словам хавбека, он рад переходу в состав "красных".

- До перехода в "Ливерпуль" я мог поработать с Клоппом в дортмундской "Боруссии", - приводит BBC слова Мане. - Он хотел, чтобы я перешел, но трансфер сорвался. Он хороший специалист, который уважает своих игроков.

В конце прошлого сезона он позвонил и сказал, что рассчитывает на меня. Это стало правильным временем для перехода в команду правильного тренера. Я рад быть часть "красных".

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