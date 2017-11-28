Садио Мане: "Меня не пугают холодные английские ночи, я уже проходил это в Австрии"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане отметил, что любит забивать, но считает командные результаты важнее личных. Также 25-летний сенегалец заметил, что его не пугает английский климат.

– Как футболист, я конечно же люблю и хочу забивать, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Мане. – Думаю, голы еще придут, это часть футбола. Главное, чтобы я помогал команде, остальное не так важно. Меня окружают отличные игроки, так что вскоре они обязательно помогут мне забить! Голы без результата не имеют смысла, но если вы забиваете и выигрываете – вот это по-настоящему здорово.

Меня не пугают холодные английские ночи, я уже проходил это в Австрии! Там гораздо холоднее, чем здесь, так что ничего страшного. Это не проблема.

Мане перешел в "Ливерпуль" в 2016 году из "Саутгемптона". В этом сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.