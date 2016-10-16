Садио Мане: "Ливерпуль" выйдет победителем из противостояния с "МЮ"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане перед домашним матчем 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" выразил уверенность в том, что "красные" непременно одержат победу над командой Жозе Моуринью. Сенегальский хавбек также рассказал о том, как проходила его адаптация в премьер-лиге.

- Мы собираемся обыграть "Манчестер Юнайтед", - цитирует goal.com Мане. - Все мы полны желания одержать победу над принципиальным соперником. В мой первый год в Англии мне постоянно хотелось что-то усовершенствовать в своей игре. Я понимал, что должен доказать, что чего-то стою, прежде чем получить предложение от по-настоящему большого клуба.

В 2015 году я узнал, что ко мне проявляют интерес некоторые английские команды, но на тот момент я не думал о переходе. Мне было комфортно в "Саутгемптоне". Я получал много игрового времени и был уверен в себе, каждый раз выходя на поле. Роналду Куману тогда не нравились разговоры о моем возможном уходе, поэтому я сказал ему, что останусь в команде.

К моменту перехода в "Ливерпуль" я также был абсолютно уверен в правильности своего решения. Я чувствовал, что готов играть в топ-клубе.