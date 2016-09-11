12:44 | ФУТБОЛ — Англия

Садио Мане: "Ливерпуль" продемонстрировал не лучшую игру в матче с "Лестером"

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Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подчеркнул, что победа над "Лестером" в матче 4-го тура чемпионата Англии (4:1) была важна для мерсисайдцев. При этом он отметил, что "красным" не удалось показать свой лучший футбол.

- Команда находится в хорошем настроении, эта победа стала для нас очень важной, - приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Мане. - Не могу сказать, что "Ливерпуль" продемонстрировал свою лучшую игру, но нам удалось создать больше голевых моментов, и мы заслужили победу. Мы довольны проделанной работой во встрече с "Лестером".

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